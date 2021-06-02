شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: خاطبنا ليفربول بناء على رغبة محمد صلاح.. وسجلنا 8 لاعبين فوق السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه سيخوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلين مختلفين للاستعداد للأوليمبياد ، كاشفاً أن خاطب ليفربول لضم محمد صلاح بناء على رغبته ، وقال شوقى غريب فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم امام عبر اذاعة أون سبورت إف إم :" قررت خوض وديتى جنوب افريقيا بتشكيلين مختلفين احدهم سيكون التشكيل الاساسى بنسبة 100% فى اوليمبياد طوكيو حال استمرار الاوضاع كما هى بعيداً عن الاصابات والغيابات".

ويضيف شوقى غريب :" سجلنا ثمانية لاعبين فوق السن ولان الاوليمبياد ليست ضمن الاجندة الدولية لابد من موافقة الاندية".

وأكمل المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى :"لازلنا نتناقش مع ليفربول الانجليزى لضم محمد صلاح ، وأرسلنا صيغة فى خطابنا لهم تتضمن كلمة " بناء على رغبة محمد صلاح" ولم نكن نستطع وضع هذه الكلمة فى خطاب رسمى للريدز بدون الحصول على موافقة رسمية من صلاح للمشاركة معنا".

وتابع شوقى غريب :"لن استطع الاعلان عن أسماء الثلاثى فوق السن خوفاً من حدوث إصابات ، نعم لدى استقرار على بعض الاسماء ولكن لن أفسح عنهم خوفاً من حدوث مفاجأت مثل إصابة تريزيجيه بالرباط الصليبى وخروجه من الحسابات ، أخشى على معنويات اللاعبين حينما أقرر ضم اسم جديد بدلا من لاعب كبير تم الاعلان عنه بعد حدوث شىء".

وأكمل :" بنهاية وديتى منتخب جنوب افريقيا اتمنى تكون الامور وضحت لى برفقة جهازى المعاون فى كل مراكز الملعب من حيث الاستقرار على كل الاسماء بعيداً عن التفكير فى اسماء جديدة ، سنخوض معسكر طويل ولدينا فترة كافية للوصول للتأقلم بين اللاعبين ".

وفى وقت سابق ، كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.