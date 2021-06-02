كادينا سير: برشلونة سيعلن استمرار كومان هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت إذاعة "كادينا سير" الكتالونية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سيعلن استمرار الهولندي رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية للبلوجرانا خلال الاسبوع الجاري.

ويواجه كومان خطر الرحيل عن برشلونة، بعد موسم مخيب للآمال مع الفريق الكتالوني الذي اكتفى بحصد بطولة كأس ملك إسبانيا، وأنهى موسمه في الدوري الإسباني محتلا المركز الثالث، كما ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 لصالح باريس سان جيرمان.

وعقد رئيس برشلونة اجتماعا مع كومان قبل عدة ايام، وطلب خلاله منح النادي 15 يوما لحسم قرار استمرار المدرب الهولندي من عدمه، حيث أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن لابورتا كان يحاول التوصل لاتفاق مع مدرب آخر.

وبحسب ما ذكرته الإذاعة الكتالونية في تقريرها اليوم الاربعاء، فإن لابورتا استقر على استمرار كومان لمدة موسم آخر (نهاية عقده)، بعد مناقشة بعض الأمور الخاصة بطريقة اللعب والتأكيد على أن يلعب الفريق بشكل هجومي أكثر.

وأضاف التقرير، أن برشلونة سيعلن استمرار المدرب قبل يوم الجمعة المقبل.