غريب: مازلنا في نقاش مع ليفربول لضم صلاح.. وقد يرفض النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن مخاطبة ليفربول الإنجليزي لضم محمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو تم بناء على رغبة لاعب الريدز.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

ويحق للمنتخب الأولمبي الاستعانة بثلاثة لاعبين من المنتخب الأول لمساندة الفريق في مشواره خلال البطولة -وفقا للوائح-.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال غريب: "مخاطبة ليفربول تمت بموافقة محمد صلاح والخطاب الرسمي تضمن جملة (بناء على رغبة صلاح)، ولا نستطيع وضع تلك العبارة إلا إذا كان اللاعب مرحب".

وتابع: "مازلنا في نقاشات مع النادي الإنجليزي بشأن توقيت البطولة والأجندة الدولية وبطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "بالتأكيد تواجد اللاعبين الكبار يزيد من قوة البطولة، لكننا لسنا أصحاب القرار، قد لا يوافق النادي ويرى أن التوقيت غير مناسب لمشاركة اللاعب في البطولة".

وواصل: "محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا كان ضمن الأسماء المختارة، لكن الإصابة أبعدته عن الحسابات".

وأكمل: "سأختار 3 لاعبين فوق السن، لدينا طموح كبير في البطولة، سنواجه منتخبات قوية، فما الذي يمنعني من تقوية الفريق بعناصر أصحاب خبرة وإمكانيات جيدة".

وأردف: "وضعنا 8 أسماء من اللاعبين الكبار في حساباتنا وسنختار من بينهم، أحمد حجازي وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش ضمن الخيارات، لكن لن أعلن الأسماء الآن تحسبا لحدوث أي طارئ وحتى لا يقال تم ضم فلان بدلا من فلان".

وأتم: "نصيحتي مستقبلا لأي مدرب يتولى تدريب تلك المرحلة السنية ويصل للأولمبياد ألا يعتمد على اللاعبين المحترفين (سواء فوق السن أو لاعب أولمبي) لأن من يتحكم في مصيرهم هو الأندية، لأن (ساعة الجد) وقت البطولة بندخل في عراك مع الأندية".