إمتيازات لمدة 10 سنوات قادمة تُقرب ميسي من تجديد عقده مع برشلونة

اقتربت إدارة نادي برشلونة من إنجاز هدفها الرئيسي، بتمديد عقد الأسطورة الأرجنتينية “ليونيل ميسي” المنتهي في بداية الشهر الجاري “يونيو”، بعد منحه عدة إمتيازات لمدة 10 سنوات قادمة، أي حتى بعد عام 2031.

وصرح رئيس نادي برشلونة “جوان لابورتا”، أن المحادثات مع ليونيل ميسي بشأن تجديد عقده تسير في الطريق الصحيح، مؤكدًا بقاءه في الكامب نو لمدة موسمين على الأقل.

وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن عقد ميسي الجديد مع برشلونة سيتضمن اللعب بألوان الفريق الكتالوني حتى يونيو 2023، مقابل 240 مليون يورو يتم سدادها خلال مدة أقصاها 4 سنوات.

وبعد انتهاء مهمة ميسي كلاعب في برشلونة، سوف يتحول تلقائيًا إلى شريك استراتيجي وسفيرًا للنادي الكتالوني، وفي الوقت ذاته سينتقل ليلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم في صفوف نادي إنتر ميامي.

كما يتضمن العقد شرط آخر غريب ومثير، وهو إقحام سيرخيو أجويرو ضمن صفقة إنتقال ميسي المستقبلية إلى فريق إنتر ميامي، وذلك بعد انتهاء عقده مع البارسا.

وبهذه الخطوة، حطم ميسي آمال مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويلعب ميسي في صفوف الفريق الأول لبرشلونة منذ 1 يوليو 2005، وخاض معه 778 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، وساهم في تسجيل 976 هدفًا، حيث سجل 672 هدفًا، وقدم 304 تمريرة حاسمة.

وحقق ميسي لقب الدوري الاسباني 10 مرات، وكأس إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الإسباني 8 مرات، وقاريًا أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات.

وفرديًا، حصد جائزة لاعب العام في برشلونة 10 مرات، وجائزة أفضل لاعب في العالم “بالون دور”، 6 مرات، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم “ذا بيست” مرة واحدة.

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