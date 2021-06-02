عاجل | اكتساح انجليزي في قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية المُرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج لموسم 2021/2020، والتي شهدت اكتساحًا إنجليزيًا بـ6 لاعبين.

وتعتبر جائز أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي، من الجوائز المرموقة محليًا وعالميًا، وتُمنح للاعب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا أو أقل.

وقد فاز بالجائزة بعض أعظم اللاعبين في جيلهم، بما في ذلك نجوم مانشستر يونايتد “رايان جيجز، ديفيد بيكهام، واين روني، وكريستيانو رونالدو”، بالإضافة إلى سيسك فابريجاس، وإيدن هازارد، على سبيل المثال لا الحصر.

وحصل نجم ليفربول، الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد على الجائزة في الموسم الماضي، وترشح مجددًا ضمن القائمة النهائية للجائزة هذا الموسم 2020/2021 رغم تذبذب مستواه.

ودخل “ماسون جرينوود” القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي 2020/2021، والمكونة من 6 لاعبين، بعد تسجيله 7 أهداف، وصناعته لهدفين، رغم قلة مشاركاته بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد.

كما ضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي لموسم 2020/2021، جوهرة آرسنال “بوكايو ساكا” الذي يتمتع بإمكانات عالية، جعلته يصنع الفارق في العديد من المباريات مع الجانرز، كما مثل المنتخب الإنجليزي الأول في العديد من المناسبات خلال الموسم المنصرف.

ويلعب بوكايو ساكا في كافة مراكز المقدمة، كما يلعب كظهير أيسر، وخاض خاض 32 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز 2020/2021، وسجل خمسة أهداف وصنع 4.

وشهدت القائمة تواجد صانع ألعاب تشيلسي المكير “ماسون ماونت” الذي تطور كثيرًا تحت قيادة توماس توخيل، بعدما أكتشف موهبته المدرب السابق فرانك لامبارد، وخاض 36 مباراة مع البلوز في الدوري الانجليزي الممتاز 2020/2021، وسجل 6 أهداف وصنع مثلها.

ويعد جوكر مانشستر سيتي “فيل فودين” من أبرز المرشحين ايضًا، لخطف جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي 2020/2021، بعد مساهمته في حسم اللقب لصالح فريقه، إذ سجل 9 أهداف وصنع 5، في 28 مباراة.

وضمت القائمة لاعب خط وسط دفاع نادي وست هام يونايتد “ديكلان رايس”، الذي ظهر بشكلٍ رائع مع الهامرز الموسم المنصرف.

ويعد ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد أبرز الغائبين عن القائمة، على الرغم من مساهمته في تسجيل 22 هدفًا، سجل 11، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

والتالي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي

فيل فودين – إنجلترا – مانشستر سيتي

بوكايو ساكا – إنجلترا – آرسنال

ديكلان رايس – إنجلترا – وست هام يونايتد

ماسون جرينوود – إنجلترا – مانشستر يونايتد

ماسون ماونت – إنجلترا – تشيلسي

ألكسندر أرنولد – إنجلترا – ليفربول

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