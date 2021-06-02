مشاهدة البث المباشر لـ مباراة المانيا والدنمارك في تحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة المانيا والدنمارك في تحضيرات كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 2-6-2021.

مع وجود جبال الألب النمساوية المثيرة للإعجاب كخلفية للمباراة، يبدأ منتخب المانيا استعداداته لبطولة يورو 2020 أمام الدنمارك على ملعب تيفولي بمدينة إنسبروك، في الظهور الأول للمانشافت بعد الهزيمة المفاجئة بنتيجة (2-1) أمام مقدونيا في مارس الماضي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

وتعتبر خسارة منتخب المانيا أمام مقدونيا، هي الثانية فقط خلال آخر 16 مباراة سابقة، حيث فاز رجال يواخيم لوف في 9 مباريات، وتعادلوا في 5 مناسبات، وسيتطلع إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة أمام الدنمارك اليوم، لتحديد ملامح التشكيل الأساسي في بطولة يورو 2020.

ومن الغريب أن بطل كأس الأمم الأوروبية 1996 لم يفز في آخر 4 مباريات ودية التي تسبق بطولة اليورو أو بطولة كأس العالم بمباراة أخرى، تعادل في مناسبة واحدة، وتلقى 3 هزائم، ولا سيما، أن آخر هزيمة للمانشافت كانت هنا في النمسا خلال 2018، ومع ذلك، كانت هذه آخر مباراة ودية تخسرها المانيا.

وينتظر المنتخب الالماني منافسات نارية في دور المجموعات من بطولة يورو 2020، حيث وقع في المجموعة الأصعب والتي تضم كل من “فرنسا، البرتغال، والمجر”، وسيواجه الديوك في الجولة الأولى يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.

ماذا عن الدنمارك؟

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب الدنمارك مواجهة المانيا، بعد فوزه بثماني مباريات من آخر تسعة، مسجلًا 3.11 هدفًا في المتوسط للمباراة الواحدة​​، واهتزت شباكه في مناسبتين فقط.

وتلقى بطل أوروبا عام 1992 الهزيمة الوحيدة في آخر 9 مباريات أمام المنتخب المصنف الأول عالميًا “بلجيكا”، وسيخوض مواجهة المانيا اليوم بجدية كبيرة لاختبار جاهزية لاعبيه قبل بدء منافساته في بطولة يورو 2020.

وتضم مجموعة الدنمارك في يورو 2020، منتخبات “بلجيكا، روسيا، وفنلندا”، وسيواجه الأخير في الجولة الأولى يوم السبت 12 يونيو من الشهر الجاري.

البث المباشر لـ مباراة المانيا والدنمارك

ينقل البث المباشر لمباراة المانيا والدنمارك على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما تذاع على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

يدير مواجهة المانيا والدنمارك الحكم النمساوي “يوليان واينبرغر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.