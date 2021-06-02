الاصابة أمام نهضة بركان تحرم الاهلي من محمد هاني في مباراة الترجي

استبعد أطباء النادي الاهلي المصري إمكانية تعافي الظهير الأيمن الأساسي “محمد هاني” من الاصابة التي تعرض لها أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي قبل موعد مباراة الترجي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب حاجته لوقت طويل للعلاج والتخلص من إصابة العضلة الأمامية التي تعرضت للمزق خلال الدقائق الأخيرة من مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، والتي أقيمت على الأراضي القطرية في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي.

وسيحتاج محمد هاني لحوالي 5 أسابيع للتعافي بشكل من الإصابة بشكل كامل، ما يعني تفويته لمباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.

وأكد أطباء الأهلي إصابة محمد هاني بشد قوي يصل إلى حد المزق في العضلة الأمامية، بالتالي سيحتاج لعلاج وتأهيل مدته شهر.

موعد مباراة الاهلي والترجي بعد تعديل الكاف

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي لتوافق يوم 19 يونيو المقبل بدلاً من 18 يونيو، على أن يقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 26 يونيو بدلاً من يوم 25.

من جانبه قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر هذا الأسبوع، لمساعدة النادي الأهلي على الاستشفاء بعد ضغط المباريات الذي تعرض له على مدار شهري أبريل ومايو الماضيين.

بذلك ستكون أول مباراة قادمة بالنسبة للنادي الأهلي هي مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.