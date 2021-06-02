شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: عندما نؤمن ببعضنا سنحقق الإنجاز.. وهناك لقب جديد جاري العمل على حصده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تتويجه باللقب الثالث مع الفريق الأحمر منذ تولي المهمة، بعد حصد لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخ الأهلي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وقال موسيماني عبر حسابه على انستجرام: " عندما نؤمن ونثق ببعضنا البعض ، سنحقق ذلك.. تم إنجاز المهمة بعد كل شيء".

وفي منشور آخر كتب: " بعد العمل ، يأتي الرضا. أحضرته إلى المنزل ، سمكة صغيرة تحققت_ في إشارة إلى كأس السوبر_، وهناك أخرى كبيرة جاري تحميلها_ ويقصد لقب دوري الأبطال في نسخته الحالية_".





ويبدأ مسئولو الأهلي وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادي الفترة المقبلة حسم ملف هام خاص بفريق الكرة وهو ملف تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حيث يقود الخطيب اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني ، ورغم أن موسيماني مازال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في تحقيق مزيداً من الإستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي أن الخطيب سيبحث مع لجنة التخطيط في النادي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف ملف توقيع عقد جديد مع موسيماني يقضي ببقاء المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي لمدة موسمين مقبلين _وربما ثلاثة مواسم_ ، وكشف المصدر عن رغبة الخطيب في زيادة راتب موسيماني بحيث يتناسب مع نجاحاته فالمدير الفني يحصل حالياً على ما يقرب من 110 ألف دولار شهرياً بجانب 50 ألف دولار لجهازه الأجنبي المعاون وهو مبلغ يرى مسئولو الأهلي أنه لم يعد مُناسباً للمدرب الجنوب أفريقي الذي حقق 4 بطولات مع الأهلي خلال ثمانية أشهر فقد منذ توليه المسئولية أول أكتوبر الماضي.