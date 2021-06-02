شكرا لقرائتكم خبر عن نور حسين تتخلف عن السفر مع منتخب التايكوندو للسنغال بسبب ارتفاع مفاجئ فى درجة حرارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلفت لاعبة منتخب التايكوندو نور حسين عن السفر مع بعثة منتخب مصر للتايكوندو إلى السنغال و المشاركة في البطولة الإفريقية والتى غادرت فجر اليوم استعدادا البطولة التى تنطلق يومى 5 و 6 يونيو الجارى

وعانت من ارتفاع في درجة الحرارة حيث وصلت إلى 39 درجة رغم سلبية التحاليل الخاصة بفيروس كورونا للاعبة.

وقام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والشركة الراعية بالكشف على اللاعبة صباح اليوم بالمركز الاوليمبي بعد التواصل معه من قبل ايهاب جابر عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الفنية

وطالب كمال بضرورة اجراء اللاعبة لعدد من التحاليل لمعرفة اسباب ارتفاع درجة الحرارة وتم وضع اللاعبة تحت الملاحظة لمحاولة لحاقها ببعثة منتخب التايكوندو في السنغال والتى غادرت مطار القاهرة فجر اليوم