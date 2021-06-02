الامارات | 3 سيارات فارهة لأصحاب المراكز الأولى في «سباق القفال»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيارات فارهة لأصحاب المراكز الأولى في «سباق القفال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي يوم بعد غد الجمعة، تنظيم الحدث الكبير المنتظر، من خلال النسخة الـ30 لسباق القفال، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بأذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، طيب الله ثراه، شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءا بمرور 30 عاما على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالا تراثيا يترقبه كل اهل الامارات في هذا الموعد كل عام.

واكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أنه تم تخصيص ثلاث سيارات فارهة كجوائز إضافية في الحدث، لأصحاب المراكز الثلاثة الاولى هي (سيارة ليكزس 2021 إل إكس 570 لصاحب المركز الاول، وسيارة نيسان باترول 2021 تيتانيوم ال أي لصاحب المركز الثاني، وسيارة تويوتا لاندكروزر 2021 لصاحب المركز الثالث)، إضافة إلى الجوائز المالية التي ستقدم للمشاركين في السباق والمرصودة حسب المراكز.

ويكتمل اليوم في جزيرة صير بونعير وصول قافلة اللجنة المنظمة بنادي دبي البحري، حيث يراس احمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الادارة، الوفد الذي سيشرف على وضع اللمسات الاخيرة لانطلاق السباق.

وتنشغل اللجنة الفنية في السباق اليوم بإكمال كافة خطوات انجاز عمليات التفتيش على المحامل والبحارة وايضا الفحص الفني على السفن المشاركة للتأكد من استيفاء كافة الشروط والمعايير وكذلك الاجراءات الاحترازية المعلن عنها لهذا السباق.

وستقدم اللجنة المنظمة ميداليات تذكارية صممت خصيصا مع الدورة الثلاثين للسباق العريق حيث تحمل شعار وتاريخ الحدث اضافة الى شعار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيتسلمها النوخذة او الملاك في منصة التتويج.

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