الامارات | بالصور.. حريق في النادي الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حريق في النادي الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن حريقاً اندلع، صباح اليوم الأربعاء، بالمدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة وسط القاهرة، وتعمل قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وقالت القناة إن غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من إدارة النادي الأهلي باندلاع حريق بأحد مدرجات ملاعب النادي وقد انتقل الدفاع المدني على الفور لمقر النادي للسيطرة على الحريق.

ونقلت القناة عن مصادر مصرية بأن التقرير الأولي عن الحريق يفيد بأن السبب وراءه انطلاق شرارة من أدوات تقطيع الحديد بأعمدة ومنشآت المدرج القديم بالملعب التاريخي في النادي الأهلي والذي تجري عمليات هدم وتجديد له في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحريق لم يسفر عن إصابات سوى بعض الاختناقات الطفيفة بين العمال بسبب الدخان الكثيف.

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