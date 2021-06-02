الامارات | الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للتزلج

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للتزلج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك اتحاد الامارات للرياضات الشتوية في اعمال المؤتمر الذي يعقده الاتحاد الدولي للتزلج عن بعد بمشاركة 135 عضو دائم من الدول الأعضاء، يوم بعد غدٍ الجمعة، بهدف الحصول على عضوية الزمالة للعام الحالي والعضوية الدائمة اعتباراً من العالم المقبل.

وقد أعد الاتحاد ملف متكامل يغطي جاهزية الامارات لان تكون عضو دائم في الاتحاد الدولي للتزلج وذلك لما تتمتع به الدولة من منشآت رياضية حديثة ولاعبين محترفين في رياضة التزلج، إضافة الى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات رياضية في السنوات الماضية، وما تتمتع به الامارات من إمكانيات متطورة وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية.

وتعتبر دولة الامارات من أوائل الدول العربية التي تسعى للحصول على العضوية الدائمة في الاتحاد الدولي للتزلج، والتي تتيح إمكانية المشاركة في البطولات الدولية والعالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد، وتفتح الباب امام ترخيص اللاعبين الذين يمثلون الدولة مع احتساب ساعات التزلج وتدوينها باسم العضو في قاعدة بيانات الاتحاد، أضافة الى ‏استضافة بطولات التزلج المحلية والاقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج.

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