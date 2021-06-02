شكرا لقرائتكم خبر عن غريب: ننتظر موقف ليفربول النهائي بشان «صلاح» وكنت اتمنى تواجد ميسي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيخوض مواجهتي جنوب أفريقيا الوديتين بتشكيلين مختلفين، من أجل الوقوف على مستوى جميع لاعبي المنتخبقبل أولمبياد طوكيو.

وقال شوقي غريب في تصريحات اذاعية الأربعاء: «لن نكتفي بخوض مباراتي جنوب أفريقيا، وسنبحث أيضا عن ودية جديدة، قبل الاستقرار بشكل نهائي على قائمة المنتخب».

وأضاف: «نبحث عن أفضل استفادة من مباراتي جنوب أفريقيا، لا سيما أن المنافس يضم 8 لاعبين محترفين في أوروبا».

وتابع: «نترقب موقف محمد صلاح مع ليفربول، قدمنا خطابا لإدارة النادي الإنجليزي، وأبلغناهم برغبة اللاعب في المشاركة في الأولمبياد».

وزاد قائلا: «كنا نتمنى وجود ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، لأنه كان سيحفز لاعبينا لتقديم أفضل عرض».

واختتم: «لن أكشف عن بديل محمد صلاح حال رفض ليفربول انضمامه للمنتخب الأوليمبي في طوكيو».

ووقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بالأولمبياد، مع منتخبات: الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا.