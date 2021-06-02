شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك يحتاج للتعاقد مع مدافع مميز نظرًا للعجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، وظهير أيمن، في ظل عدم إثبات التونسي حمزة المثلوثي، جدارته منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، فضلا عن الإصابات المتكررة لحازم إمام».

وأضاف :«كما يحتاج الفريق الأبيض للتعاقد مع مهاجم سوبر، في حال عدم بقاء التونسي سيف الدين الجزيري، بالإضافة إلى لاعب وسط إذا رحل فرجاني ساسي، رغم أن إمام عاشور يستطيع تعويض غيابه».

واوضح: «أرى أيضا أن مصطفى فتحي والإيفواري رزاق سيسيه يستحقان العودة للفريق الأبيض بعد إنتهاء إعارتهما مع ناديي سموحة والاتحاد السكندري»، مضيفا :«أؤيد عودة محمد إبراهيم، لصفوف القلعة البيضاء، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع نادي سيراميكا كليوباترا هذا الموسم».