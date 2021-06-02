شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي إنجليزي على ضم ظهير بطل فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انضم مانشستر يونايتد إلى قائمة الفرق الراغبة في ضم اللاعب زكي شيليك ظهير أيمن ليل الفرنسي والمتوج مؤخراً ببطولة الدوري.

وقدم صاحب الـ24 أداء متميزا مع ليل خلال الموسم الماضي حيث شارك في 35 مباراة وتمكن من المساهمة في رحلة فريقه للفوز بلقب الدوري الفرنسي بعد منافسه شرسة مع باريس سان جيرمان.

وسبق وأعلنا فريقي آرسنال وتوتنهام عن رغبتهما في فتح محادثات مع ليل من أجل ضم الظهير التركي، فيما قالت إدارة النادي الفرنسي أن لا تستغنى عن خدمات زكي شيليك بأقل من 15 مليون يورو.

وتشير تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان سيفتح خطوط اتصال من أجل ضم شيليك من أجل تعويض الغياب المحتمل للظهير الحالي أشرف حكيمي.