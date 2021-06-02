شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع لاعب مغربي في مستشفى الأمراض العقلية .. وناديه يرفض فسخ عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت جريدة المنتخب المغربى عن تفاصيل إيداع لاعب المغرب التطوانى يوسف التورابى مستشفى الأمراض العقلية بتطوان لتلقى العلاج ومصيره مع ناديه عقب انتشار خبر علاجه .

وذكرت الصحيفة أن التورابي مدافع المغرب التطواني غادر المستشفى بعد أن تم إيداعه به بسبب سلوكات غريبة كان يقوم بها عند اعتقاله من طرف أمن تطوان.

وأجرى اللاعب بالمستشفى فحوصات طبية سيتوصل بنتائجها على أن يستمر علاجه من قبل طبيب المغرب التطواني.

وتابعت الصحيفة أن نادى المغرب التطواني نفى ما تردد حول فسخ العقد مع اللاعب بمجرد أن وقع في هذا المشكل، وقال مصدر قريب من الفريق إن المكتب المسير سيبذل قصارى الجهود لعلاج اللاعب الذي قدم الكثير للفريق.