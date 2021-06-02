شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح تحقيقًا في أسباب حريق مدرجات التتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتحت إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب تحقيقا في أسباب الحريق الذي نشب في مدرج مختار التتش بالجزيرة، «ملعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي» القديم الذي يتم هدمه خلال الفترة الحالية، بسبب الشروخ الموجودة فيه، والتي تهدد استمراره في الجزيرة.

وجاء اشتعال الحريق، أثناء هدم المدرج القديم، حيث قام العمال الذين يقومون بتقطيع الحديد الخاص بالمدرج، باستخدام لحام الأكسجين، مما تسبب في اشتعال النيران بالمدرج، وعدم السيطرة عليه.

وقام محمود الخطيب رئيس النادى المتواجد حاليا في الامارات بالاتصال بالمدير التنفيذى للنادى للاطمئنان على النادى بعد علمه بالحريق ووجه بالتحقيق لمعرفة ملابساته.

ووصلت سيارات الإطفاء قبل قليل لمقر النادي الأهلي وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل قبل أن تتفاقم الأمور، كما ظهرت سيارات إسعاف في مقر النادي، لمواجهة وقوع أي حالات إصابة.

وقال الأهلى إن الحريق اندلع أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الادارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة على الموقف تماماً.