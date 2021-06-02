شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يغيب عن ترشيحات الأفضل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن القائمة المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020- 2021 والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين.

وضمت القائمة 6 لاعبين احتفظ فريق مانشستر سيتي بنصيب الأسد منها بعدما تواجد 4 هم: كيفين دي بروين وروبن دياز وفيل فودين بالإضافة إلى جوندوجان، كما تواجد هاري كين مهاجم توتنهام وبورنو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

وقدم محمد صلاح موسما متميزا على مستوى الأرقام الفردية حيث احتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا وبفارق هدف واحد عن هاري كين المتصدر، فيما أنهى ليفربول البريميرليج بالتواجد في المركز الثالث.