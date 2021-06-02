شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقر على موعد اختبارات الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مسؤولو قطاع الناشئين بالإسماعيلى على موعد انطلاق الاختبارات السنوية لفرق القطاع من مواليد 2007 وحتى 2001 وذلك بغرض ضم مواهب واعدة تكون قادرة على ارتداء قميص الدراويش بأفضل مستوى.

وتنطلق الاختبارات اعتبارا من يوم 12 وحتى 30 يونيو الحالي، تحت إشراف مجموعة من خبراء التدريب على رأسهم خالد القماش مدير قطاع الناشئين.

تقام الاختبارات على ملعب النادى الإسماعيلى الفرعي.

من ناحية أخرى، شهد اليوم الأول لاختبارات قطاع البراعم للإسماعيلى من مواليد ٢٠٠٨ وحتى مواليد ٢٠١٤ إقبالا مكثفا من أجل السعى لنيل ثقة مدربى القطاع من أجل الانضمام لصفوف قطاع البراعم للدراويش.

وتنطلق الاختبارات يومى الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع بمركز شباب الإسماعيلية بميدان الفردوس.

شهدت الاختبارات حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الادارة والمشرف على القطاع وإسماعيل حفني المشرف على قطاع البراعم والأكاديميات وأيمن خليل مدير قطاع البراعم وهاني الزاووي وشريف عمار مشرفين على فرق المدرسة وسيد جاد مشرف على مدربى حراس المرمى ووحيد شعيب إضافة إلى محمد الناغية المدير الإداري.