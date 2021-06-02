شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الاهلى إستعدادا لمواجهة الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى اتصالات مع السفارة المصرية فى تونس للترتيب لرحلة الفريق الى تونس لملاقاة الترجى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وإستقر الجهاز الفنى للفريق يقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى على السفر الى تونس يوم 15 من الشهر الجارى على أن يخوض الفريق مرانة الأخير فى القاهرة فى نفس يوم السفر على أن تستقل البعثة طائرة خاصة للسفر الى نونس، ويخوض الفريق مرانا فى تونس أيام 16 و 17 علي أحد الملاعب الفرعية ويكون التدريب الأخير يوم 18 يونيو علي ملعب رادس.

وقرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خوض مواجهة ودية غداً لتجربة جميع اللاعبين خصوصا البدلاء ثم المران الأسبوع المقبل بالكامل مع السفر منتصف الشهر الجاري.

ويواصل موسيمانى مشاوراتة مع الجهاز الفنى بخصوص التحضير لنصف نهائى دورى أبطال افريقيا وعلاج ا لأخطاء التى وقع فيها الفريق مؤخرا لتجنب تكرارها فى الفترة المقبلة .