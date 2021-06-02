شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المصري: عمر كمال عبد الواحد جلس للتفاوض مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن عمر كمال عبد الواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم، يتفاوض مع النادي الأهلي، تمهيدًا لإنتقاله للفريق الأحمر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد عمر كمال عبد الواحد، مع النادي المصري في نهاية الموسم الجاري، ويرفض الللاعب حتى الأن تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي.

وقال طارق هاشم، في تصريحات إذاعية : «علمنا أن عمر كمال عبد الواحد، جلس مع مسؤولي الأهلي للتفاوض معهم بشأن انضمامه للفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري، في صفقة إنتقال لاعب حر».

وأضاف : « طلبنا عقد جلسة مع اللاعب لتجديد تعاقده ولكنه اعتذر، وحتى الأندية عرضنا قائم اه لتجديد التعاقد معه».

يذكر أن اللاعب صاحب ال27 عامًا ظهر بمستوى مميز مع المصري هذا الموسم حيث نجح في إحراز 10 أهداف وصنع هدفا واحدا في 24 مباراة لعبها مع الفريق في مسابقة الدوري، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.