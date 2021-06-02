شكرا لقرائتكم خبر عن كروس: قلبي ما زال يعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توني كروس، نجم ريال مدريد، إنه تعافى من فيروس كورونا المستجد، وأصبح جاهزا تماما للمشاركة مع المنتخب الألماني في يورو 2020.

وأوضح كروس عبر المدونة الصوتية، التي يديرها رفقة شقيقه فيليكس «كل الأمور على ما يرام، القلب ما زال يعمل».

وأردف «نحن جميعا نعرف أن هناك اختبارات إيجابية خاطئة، وكذلك اختبارات سلبية خاطئة.. تم استبعاد هذا الأمر بعد أن جاءت نتيجة الاختبار سلبية للمرة الثانية، يوم الاثنين الماضي».

وأكمل «خضعت للعديد من فحوص القلب والرئة للتأكد من أن نتيجة اختباري ليست سلبية فقط، لكن أيضا من قدرتي على المنافسة في رياضة عالية الأداء، أنا بخير».

وتدرب كروس مع المنتخب الألماني للمرة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، لكن من المستبعد مشاركته في المباراة الودية أمام الدنمارك، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أخرى، يوم الاثنين المقبل، أمام لاتفيا، قبل أن يستهل مشواره في كأس الأمم الأوروبية، يوم 15 يونيو الجاري، بملاقاة فرنسا بطلة العالم، ثم البرتغال حاملة اللقب، تليها المجر.