شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز : كنت أسدا ولكن كورونا قضت عليا .. وجماهير الهلال قاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، سعادته بالتواجد في المملكة العربية السعودية .

وقال جوميز في تصريحات للصحف السعودية : «أشعر بالحب من كل مكان هنا، الجمهور السعودي غمرني بالحب والكرم، هذا الأمر غير مستغرب، لأنه من أصل ثقافتهم، لقد تعلمت أنا وعائلتي الكثير من تراث المملكة».

وتابع: «لم أشعر بهذا القدر من الراحة من قبل، رغم أنني عشت في الكثير من المدن. جماهير الهلال كانت قاسية معي لأنها تحبني، أتفهم هذا الأمر».

ونوه: «جماهير الهلال تريد مني أن أقدم أفضل ما لدي، أنا أسد قوي، لكني لم أكن بحالة جيدة عندما أصبت بفيروس كورونا».

وزاد: «دائمًا أحاول السير وغلق أذني، لأنني أعيش في بلد شغوفة بكرة القدم، ستهاجمك الجماهير بشراسة عندما لا تظهر بشكل جيد».

وأوضح: «أجمل لحظاتي مع الهلال عندما حققت دوري أبطال آسيا، كنت أحلم بالظفر مرتين بدوري أبطال آسيا، لكن كورونا قتل حلمي».