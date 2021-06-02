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جوميز : كنت أسدا ولكن كورونا قضت عليا .. وجماهير الهلال قاسية

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، سعادته بالتواجد في المملكة العربية .

وقال جوميز في تصريحات للصحف السعودية : «أشعر بالحب من كل مكان هنا، الجمهور السعودي غمرني بالحب والكرم، هذا الأمر غير مستغرب، لأنه من أصل ثقافتهم، لقد تعلمت أنا وعائلتي الكثير من تراث المملكة».

وتابع: «لم أشعر بهذا القدر من الراحة من قبل، رغم أنني عشت في الكثير من المدن. جماهير الهلال كانت قاسية معي لأنها تحبني، أتفهم هذا الأمر».

ونوه: «جماهير الهلال تريد مني أن أقدم أفضل ما لدي، أنا أسد قوي، لكني لم أكن بحالة جيدة عندما أصبت بفيروس كورونا».

وزاد: «دائمًا أحاول السير وغلق أذني، لأنني أعيش في بلد شغوفة بكرة القدم، ستهاجمك الجماهير بشراسة عندما لا تظهر بشكل جيد».

وأوضح: «أجمل لحظاتي مع الهلال عندما حققت دوري أبطال آسيا، كنت أحلم بالظفر مرتين بدوري أبطال آسيا، لكن كورونا قتل حلمي».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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