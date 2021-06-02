شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يرفض الكشف عن سر محمد صلاح في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، رضاه بالمستوى الذي قدمه في الموسم الحالي وتسجيله 15 هدفا مع ناديه وتحقيق لقب الدوري.

وقال كوكا في تصريحات تليفزيونية إنه يجتهد في التدريبات وتسجيله الأهداف رزق من الله، كما أن إحرازه هدفا من ضربة مزدوجة مكافأة إلهية على هذا الاجتهاد.

وعن تجاهل الإعلام المصري له في بعض الأحيان، أكد مهاجم أولمبياكوس أنه لن يعيش دور المظلوم ولا يفكر بطاقة سلبية وكل تركيزه ينصب على حصد الفوز مع فريقه وتسجيل الأهداف.

وأشار إلى أنه سعيد بالتسجيل في بطولات كبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مؤكدا أن إصابته بفيروس كورونا حرمته من استكمال باقي مبارياته في دوري الأبطال مع الفريق.

وفسر كوكا تباين أدائه مع أولمبياكوس ومنتخب مصر، قائلا: «لا ألعب في صفوف الفراعنة سوى في توقفات دولية متباعدة وأحيانا أكون مصابا وأحيانا لا ألعب وبالتالي لا يكون هناك أداء بنفس القوة».

وأكد مهاجم أولمبياكوس شعوره بالفخر لثقة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ويتشرف باللعب باسم الفراعنة.

ورد كوكا ضاحكا على سؤال حول ذهاب صديقه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر للاستجمام في اليونان، قائلا: «أعلم الإجابة ولكنني لن أفصح أمام الجماهير».