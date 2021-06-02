شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا : حزين لغياب راموس عن يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، عن أسفة لاستبعاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من قائمة إسبانيا استعدادًا لليورو.

وقال موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «الحصول على الرقم 7 مع منتخب إسبانيا فخر ومسؤولية أيضًا».

وأوضح: «نشأت وأنا أرى مهاجمين كبار يرتدون هذا الرقم ويحلمون بارتداء قميص إسبانيا بهذا الرقم، وهذا الأمر يحفزني كثيرًا».

وأضاف: «بذلت أقصى جهد مع يوفنتوس طوال العام، وكنت أتطلع للتواجد في اليورو، نعتقد جميعًا بأن لدينا الكثير من الفرص للذهاب بعيدًا، أنا سعيد لتواجدي هنا مع المنتخب».

وبسؤاله عن مدى صحة قرار عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، أجاب: «الحقيقة أنني لا أهتم كثيرًا، لكنه رجل يدير المجموعة بشكل رائع».