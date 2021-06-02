شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يكشف أخر تطورات ازمة ضم الشناوى للاولمبياد .. و«صبحي» قائد المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن سبب رفضة مواجهة منتخب اليابان وديا هو ضيق الوقت وعدم وجود توقف للمسابقات المحلية فى هذا التوقيت رغم حاجة المنتخب الاوليمبي الذى يستعد لخوض منافسات اولمبياد طوكيو لمواجهات ودية قوية .

وأضاف: «هناك برنامج قوي تم الاستقرار عليه مع احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة من اجل الظهور بصورة مشرفة لمصر فى الاولمبياد ».

واكد غريب أن الأزمة الحقيقية هي امكانية غياب حارس المرمى محمد الشناوى عن الاولمبياد لارتباطة بمياريات فريقة فى البطولة الأفريقية خصوصا فى حالة وصول الاهلى لنهائي البطولة الأفريقية وقال: «متمسكون بتواجد الشناوى معنا فى اليابان والامر متوقف على الأهلى ولكن فى حالة اصرار النادي على تواجد اللاعب سنبحث عن بديل للحارس».

وعن استبعاد بعض الحراس، قال إنه وضح 7 حراس في القائمة التي أرسلها للفيفا وأن هناك 4 لاعبين غابوا عن المعسكر الحالي للإصابة.

واوضح غريب أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز هو قائد المنتخب الأولمبي الحالي، وإذا ما انضم محمد صلاح إلى الفراعنة سيتم دراسة الموقف ستمنح القيادة لنجم ليفربول .