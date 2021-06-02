شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثالثة .. إيمرسون يعود إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي برشلونة تفعيل بند إعادة شراء الظهير البرازيلي إيمرسون والذي قضى موسمين في صفوف ريال بيتيس.

وكان برشلونة قد حصل على خدمات صاحب الـ22 عام قادماً من صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي بمبلغ 12 مليون يورو في موسم 2019 قبل أن يرحل إلى ريال بيتيس مقابل 6 ملايين يورو.

ولم يفصح الموقع الرسمي لبرشلونة عن تفاصيل العقد الجديد مع إيمرسون من حيث مدة العقد والراتب السنوي.

وشارك إيمرسون مع ريال بيتيس في 79 مباراة سجل 5 أهداف ومرر 10 كرات حاسمة في موسمين ونصف مميزين له في الدوري الإسباني.

ويعد البرازيلي إيمرسون ثالث صفقات برشلونة في الانتقالات الصيفية بعدما حصل على خدمات المهاجم سيرجيو أجوير والمدافع جارسيا، لاعبا مانشستر سيتي.