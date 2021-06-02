شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم... رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يصل القاهرة لحضور كأس العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل الياباني موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة، لحضور منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات الذي يقام في مصر.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات للمرة الأولى في تاريخ البطولة خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021 على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم

وتحظى بطولة العالم للجمباز الفني باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث ان البطولة تقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا وتحتضنها مصر.

ومن جانبه أكد إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي طالبت بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية جميع الوفود المشاركة فى البطولة.