شكرا لقرائتكم خبر عن طوارىء فى النصر استعدادا للترسانة فى القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للفريق الكروى الاول بنادي النصر بقيادة مديره الفني طارق السيد حالة الطوارىء القصوي داخل صفوف الفريق استعدادا لمواجهة نادي الترسانة يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة 26 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وتشهد التدريبات حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين طبقا لتعليمات طارق السيد المدير الفني الذي طالب اللاعبين بالتركيز جيدا من أجل الاستعداد للترسانة بقوة .

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات علي النواحي الفنية وعلاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية أمام السكة الحديد إضافة إلي النواحي الهجومية وتلقين اللاعبين طريقة اللعب الخاصة بالمباراة وبعض الجمل التكتيكية لتنفيذها .

وأكد طارق السيد أنه المباراة المقبلة صعبة أمام فريق كبير له اسمه وينافس علي الصعود للممتاز ولديهم رغبه في الفوز للحاق بالمركز الأول.

وكشف طارق السيد أنه شاهد بعض اللقطات من مباريات الترسانة ونجح في وضع يده علي مواطن القوة والضعف في الفريق مؤكدا أن خط هجوم الفريق يعتبر اقوي خطوطه وانت يستمر فرض رقابه لصيقه لمفاتيح اللعب.

وقال إن النصر سيخوض اللقاء بهدف الفوز والعودة للانتصارات وأنه طالب اللاعبين بالتركيز جيدا من أجل محو المباراة الماضية. انا السكة الحديد وانه يتم تجهيز اللاعبين نفسيا لهذا اللقاء .