شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن موعد اختبارات الناشئين من مواليد 2007 وحتى 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى على موعد انطلاق الاختبارات السنوية لفرق القطاع من مواليد 2007 وحتى 2001 وذلك بغرض ضم مواهب واعدة تكون قادرة على ارتداء قميص الدراويش بأفضل مستوى.

وتنطلق الاختبارات اعتبارا من يوم 12 وحتى 30 يونيو الجارى ، تحت إشراف مجموعة من خبراء التدريب على رأسهم خالد القماش مدير قطاع الناشئين ، وتقام الاختبارات على ملعب النادى الإسماعيلى الفرعي.

ويستأنف، اليوم الأربعاء، فريق الإسماعيلى تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 3 أيام فى أعقاب تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.