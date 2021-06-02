شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف كواليس السيطرة علي حريق المدرج القديم بالتتش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كواليس السيطرة علي حريق محدود فى المدرج القديم باستاد مختار التتش فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وشب حريق محدود في المدرج القديم بإستاد مختار التتش ،أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسياراتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق، والسيطرة علي الموقف تماما.