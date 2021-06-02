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الأهلي يكشف كواليس السيطرة علي حريق المدرج القديم بالتتش.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كواليس السيطرة علي حريق محدود فى المدرج القديم باستاد مختار التتش فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

 

وشب حريق محدود في المدرج القديم بإستاد مختار التتش ،أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسياراتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق، والسيطرة علي الموقف تماما.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر.

وغادرت سيارات الإطفاء مقر النادي منذ قليل بعد النجاح في السيطرة على الحريق الذي نشب بمدرج ملعب التتش القديم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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