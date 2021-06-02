شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعرض صفقة تبادلية علي الزمالك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات مع نظرائهم بنادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية بين الناديين تقضى بانتقال نهائي للحارس محمد صبحي لصفوف زعيم الثغر مقابل رحيل محمود رزق مدافع الاتحاد لصفوف الفريق الأبيض.

ويرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة حسام حسن في الاحتفاظ بمحمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار من الزمالك، لفترة طويلة خاصة أن إعارة الحارس تنتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما فتح الزمالك باب المفاوضات منذ فترة مع النادي السكندري لحصول على خدمات مدافعه محمود رزق.

ويشكل مركز حراسة المرمى في الاتحاد السكندري أزمة كبير خاصة في ظل غياب البدائل القوية في الفريق، حيث يعتمد الفريق منذ بداية الموسم على محمد صبحي وبدائله هما الثنائي الشاب صبحي سليمان وعمر خليل، حيث أن الحارس الكبير عماد السيد مستبعد منذ قرابة 4 أشهر بقرار فني من حسام حسن.

ويعتبر رزق من أهم المواهب التي يراقبها الزمالك ويسعى لضمها في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع الذي عانى من الإصابات المتعددة في الفترة الأخيرة.

وكان محمود رزق، لاعب الاتحاد السكندري، أكد في وقت سابق أنه تلقى عرضا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، موضحا أنه يترك مصيره بيد مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد مصيلحي، ويحترم قرارهم، سواء بالبقاء مع زعيم الثغر أو الرحيل.

وقال رزق، إنه حرص على وداع باتشيكو في يومه الأخير بمصر عقب رحيله عن الزمالك، موضحا أن المدرب كان صاحب فكرة التفاوض معه، وتربطهما علاقة جيدة، لذلك حرص على التواجد في وداعه وتقديم هدية تذكارية له.