شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يطعن على قرار تعيين لجنة لإدارة اتحاد اليد فى مركز التسوية و التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد السابق الذى تم إيقافه من قبل الإتحاد الدولى بداعى إختراق الفقاعة الطبية فى بطولة العالم 2021 التى إستضافتها مصر على قرار اللجنة الأولمبية الذى يفيد بتعيين لجنة لتسيير الأعمال الإتحاد المصرى لكرة اليد لما شاب ذلك القرار من مخالفات و إهدار لإدارة الجمعية العمومية التى منحت الثقة لمجلس نصر.



طعن هشام نصر

كما يستند الطعن على عدم وجود ثمة أى مخالفات إدارية أو مالية شابت أعمال مجلس نصر .

فيما تضمن الطعن إلى أن مجلس نصر تسلم الإتحاد مدين بمبلغ 4 مليون جنيه حتى وصلت أرصدة الإتحاد إلى ما يزيد عن مائة مليون جنيه .

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قرار الإتحاد الدولى لليد مارس الماضى بتعيين لجنة لتسيير أعمال إتحاد اللعبة برئاسة محمد الأمين ، حتى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد .

وتضم اللجنة كلا من، نبيل خشبة أمين صندوق وفى العضوية كلا من : عاصم السعدنى وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل و عمرو فتحى .

و شهدت اللجنة المؤقتة إضافة أعضاء جدد عن المجلس السابق و هم كلا من ، محمد الأمين وعاصم السعدنى و أيمن صلاح، أما باقى اللجنة فهم من أعضاء مجلس هشام نصر.