شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة شوقي غريب.. ماذا قدم ظهراء المنتخب الأولمبي هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين أمام منتخب جنوب أفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالأولمبياد وتحددت المباراة الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى -محمود جاد -عمر صلاح -مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )-محمود الجزار- كريم العراقى -عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح -كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق -أمام عاشور -أحمد سعيد -ناصر ماهر -حسن على - محمد صادق -رمضان صبحى -أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل -طاهر محمد طاهر -عمر مرموش -فوزى الحناوى

الهجوم: مصطفى محمد -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسى -فادى فريد

وفى هذا التقرير نستعرض أرقام ظهراء المنتخب الأولمبى هذا الموسم وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"..

كريم العراقى: خاض 20 مباراة مع المصري البورسعيدي هذا الموسم، لم يسجل ولكنه صنع هدفين.

أحمد أبو الفتوح: لعب 20 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل هدفين وصنع مثلهما.

كريم فؤاد: شارك في 22 مباراة مع إنبي هذا الموسم، لم يسجل ولكنه صنع 4 أهداف لزملائه.

عمار حمدى: لعب 24 مباراة مع الاتحاد السكندري هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين لزملائه.