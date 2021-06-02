شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مصر تستضيف كونجرس الاتحاد العربى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستضافت مصر صباح اليوم الأربعاء، كونجرس الإتحاد العربى للرماية على هامش البطولة العربية التى تستضيفها مصر بدءا من غدا الخميس.

وفاز مجلس الاتحاد العربى الجديد بالتزكية ليضم كلا من، دعيج خلف العتيبي (الكويت) رئيس الاتحاد العربي للرماية، وحازم حسني أحمد (مصر) النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، وعبدالعظيم الحاني (المغرب) النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، وسيف الدين المرغني (السودان) عضو مجلس إدارة، وعمر الجلخ (لبنان) عضو مجلس إدارة، وعبدالله الحمادي (قطر) رئيس اللجنة الفنية، والعميد عبد الله (الإمارات) عضو مجلس إدارة.



كونجرس الإتحاد العربى للرماية



كونجرس الإتحاد العربى للرماية



كونجرس الإتحاد العربى للرماية



كونجرس الإتحاد العربى للرماية

فيما اتحاد الرماية اليوم الأربعاء مؤتمر صحفى ظهرا للإعلان عن تفاصيل البطولة العربية، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وحازم حسنى رئيس اتحاد اللعبة.

ويشارك فى البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان واليمن وليبيا والإمارات.

وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التى تحتضنها مصر، خصوصا بعد النجاح الباهر فى استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادى الصيد 6 أكتوبر، والتى نالت إشادة عالمية ورغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت فى أفضل صورة.