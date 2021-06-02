شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم نجم الإسماعيلى مع فراعنة الاوليمبى قبل مواجهة جنوب افريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى قائمة لاعبيه ضمن برنامج الاستعداد لخوض وديتين أمام نظيره الجنوب أفريقى ، تحضيرا للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو.

وشهد القائمة استدعاء لاعب وحيد من الإسماعيلى وهو محمد صادق حيث تواجد من قبل فى 7 مناسبات،وخاض 12 مباراة بواقع 911 دقيقة وسجل هدفين وصنع مثلهما وتعرض للطرد مرة واحدة.

ووفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى انضم محمد صادق للمعسكرات الرسمية والودية للمنتخب الاوليمبى كالتالى :

مايو 2018 .. أنضم محمد صادق مع وجيه عبد الحكيم قبل لعب 3 مباريات ودية ضد تونس والجزائر أيام 29 مايو و3 و6 يونيه.

نوفمبر 2018 .. أنضم محمد صادق مع الثنائى عبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم لمباراتى تونس وديا يومى 15 و18 من نفس الشهر ذاته

مارس 2019 .. أنضم محمد صادق مع وجيه عبد الحكيم لمواجهة مالاوى وأمريكا وهولندا وديا أيام 8 و22 و26 من نفس الشهر ذاته.

يونيو 2019 .. أنضم محمد صادق مع أحمد أيمن لخوض مباراتين مع أوزبكستان يومى 9 و11 من نفس الشهر ذاته.

أغسطس 2019 .. أنضم محمد صادق مع أحمد أيمن لمواجهتى السعودية وديا يومى 7 و10 من نفس الشهر ذاته.

أكتوبر 2019 .. أنضم محمد صادق مع الثنائى أحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى لمواجهة جنوب افريقيا فى مباراتين وديتين يومى 11 و13 من نفس الشهر ذاته.

نوفمبر 2019 .. تواجد محمد صادق مع عبد الرحمن مجدى فى القائمة النهائية لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبيات طوكيو خلال الفترة من 8 حتى 22 من نفس الشهر ذاته.