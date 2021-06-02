شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام .. أشرف بن شرقي الأفضل بين محترفي الزمالك هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك يواصل تألقه مع فريقه هذا الموسم خاصة بعد تصدره لقائمة هدافي الدورى برصيد 12 هدفا، ليكون أشرف بن شرقي هو أفضل محترف داخل صفوف الزمالك وذلك وفقا للاحصائيات التي عرضها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصائيات والقيمة التسويقية للاعبين.

وشارك اشرف بن شرقي في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات نجح خلالها في احراز 13 هدفا ، وساهم في صناعة 5 أهداف، فيما جاء التونسي فرجاني ساسي في المركز الثاني من حيث التأثير في فريق الزمالك.

فرجاني ساسي لاعب الوسط الدولي التونسي شارك في 27 مباراة مع الزمالك احرز خلالها 3 أهداف ، وساهم في صناعة 7 أهداف، اما مواطنه حمزة المثلوثي فلم يكن له دور فعال مع الزمالك منذ انضمامه في بداية الموسم الحالي قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر.

حمزة المثلوثي شارك في 17 مباراة ولم يحرز اهداف ونجح في صناعة هدف واحد فقط، اما المغربي حميد أحداد فلم يكن الاوفر حظا عن المثلوثي حيث شارك أحداد في 18 مباراة مع الزمالك احرز خلالها 3 اهداف فقط رغم ان مركزه مهاجم صريح ، وصنع هدفين.

فيما يعتبر سيف الجزيري المهاجم الدولي التونسي الأقل تأثيرا من بين كل المحترفين نظرا لانضمامه للفريق في يناير الماضي فقط، بخلاف استبعاده من بعض المباريات وفقا لرؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، حيث شارك الجزيري في 13 مباراة مع الزمالك احرز خلالها هدف واحد وصنع مثله فقط.

من ناحية أخرى حرص محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، علي توجيه رسالة خاصة لمسئولي القلعة البيضاء، بالتأكيد علي تمسكه بالاستمرار مع الفريق في المرحلة المقبلة، ورفض أى عروض حال تمسك النادي بوجوده.

وينتهي عقد محمود عبد العزيز مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأى نادي منذ يناير الماضي، لكن اللاعب يتمسك بالاستمرار مع فريقه، رغم تلقي عروض من بعض أندية الدوري الممتاز للانتقال إليها بالمجان.

ويترقب محمود عبد العزيز، حسم مصيره مع الزمالك في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع مسئولي النادي، حيث سيعقد جلسة معهم لحسم المصير سواء بالاستمرار لمواسم قادمة وتوقيع عقد جديد أو الانتقال لنادي آخر في المرحلة المقبلة.

وعاد محمود عبد العزيز "زيزو"، للمشاركة مع الزمالك بعد غياب عن المستطيل الأخضر وصل لـ 550 يوما، حيث ظهر كبديل في مباراة الزمالك وحرس الحدود بدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر والتى اقيمت يوم 14 إبريل الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس.

ونزل زيزو بديلًا في لقاء حرس الحدود على حساب سيف الجزيري، بعدما غاب محمود عبد العزيز عن الملاعب على خلفية إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء مصر المقاصة يوم 3 أكتوبر 2019 بالدوري الممتاز، وخضع لجراحة في الركبة، لكنه ابتعد لفترة طويلة عن الملاعب بسبب عدم جاهزيته البدنية، بعدما انضم لصفوف الزمالك قادما من سموحة السكندري.