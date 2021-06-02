شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا لإدارة الزمالك: ممنوع تواجد أحد إلا اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من المعروف ان البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك الأسبق والذى حصد لقبى الدورى وكأس مصر موسم 2015، هو أحد أقوى المدربين من حيث الشخصية، حيث امتاز الثعلب البرتغالي بشخصيته القوية والتي فرض بها أسلوبه على الكبير والصغير في النادي، وكانت لشخصية فيريرا السبب الرئيسى فى حصد الزمالك للالقاب رغم فترة تواجده القصيرة في الزمالك.

واقعة اليوم جاءت عقب نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2016 بعدما قام فيريرا بطرد أحد أعضاء مجلس إدارة النادى تحت السن من غرفة الملابس فى استاد بترو سبورت عقب انتهاء مباراة نهائى كأس مصر أمام الأهلى والتى حسمها الزمالك بثنائية.

فيريرا فوجئ عقب المباراة وبعد إجراءات تسليم الجوائز بوجود أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك وقتها وكان عضوا تحت السن متواجدا في غرفة الملابس للاحتفال بلقب الكأس مع اللاعبين، ما أثار غضب فيريرا وقام بطرده من غرفة الملابس وتقدم بمذكرة لمجلس إدارة الزمالك وقتها يطلب فيه عدم حضور أى عضو من المجلس لغرفة الملابس لأنها منطقة مسموحة للاعبين والجهاز الفني فقط.