شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن مطلوب في الإسماعيلي وسيراميكا والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أكثر من نادي اهتمامه بالتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة ، في ظل الاعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في قيادة هجوم الأهلي.

ويهتم أندية الإسماعيلي وسيراميكا والجونة بالحصول على خدمات مروان محسن في ميركاتو الصيف القادم، لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد، وينوي الناديين التقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مروان محسن سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويرحب مسئولو الأهلي بالموافقة على رحيل بعض لاعبي الخط الأمامي مثل مروان محسن ووالتر بواليا، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع لاعبين جدد ، لاسيما مع وجود اهتمام بالتعاقد مع رأس حربة جديد في الميركاتو الصيفي.

ولم يقدم مروان محسن المردود المنتظر منه في الأهلي رغم الحصول على فرص كثيرة مع الفريق الأحمر، وتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير في ظل عدم استغلال كم الفرص الكثيرة التي حصل عليها في المواسم السابقة، قبل أن يفقد مركزه لصالح الثنائي شريف وصلاح.

وكشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أنه لم يتطرق لموضوع ضم مروان محسن، مشيرا إلى أنه سيكون إضافة لو انضم إلى الفريق، وتمنى وجود لاعب مثله في هجوم فريقه.

وقال شحاته، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "تواجد والتر بواليا في مدرجات مباراة الزمالك للدعم فقط، وليس لرغبته في العودة إلى الجونة؛ لأن علاقته جيدة بكل مسئولي النادي الساحلي، مشيرا إلى أنه طلب عودة بواليا للجونة بشكل ودي من اللاعب؛ لأنه لاعب كبير وسيكون إضافة للجونة لو عاد مرة أخرى.