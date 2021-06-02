6 مرشحين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

وشهدت القائمة تواجد ترنت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، كما تواجد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الذي ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وضمت القائمة كل من: ترنت الكسندر أرنولد لاعب ليفربول، فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بوكايو ساكا لاعب أرسنال، ديكلان رايس لاعب وست هام، ماسون ماونت لاعب تشيلسي وماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب بريميرليج هذا الموسم، بينما حل مانشستر يونايتد في مركز الوصيف يليه ليفربول ثم تشيلسي.