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6 مرشحين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة المحترفين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الممتاز لموسم 2020/2021.

وشهدت القائمة تواجد ترنت ألكسندر-أرنولد لاعب الإنجليزي، كما تواجد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الذي ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وضمت القائمة كل من: ترنت الكسندر أرنولد لاعب ليفربول، فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بوكايو ساكا لاعب أرسنال، ديكلان رايس لاعب وست هام، ماسون ماونت لاعب وماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب بريميرليج هذا الموسم، بينما حل مانشستر يونايتد في مركز الوصيف يليه ليفربول ثم تشيلسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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