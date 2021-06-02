"غياب صلاح".. رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجائزة الأفضل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021.

وشهدت القائمة غياب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بينما تواجد 4 لاعبين من فريق مانشستر سيتي المتوج بلقب بريميرليج.

وضمت القائمة كل من: هاري كين لاعب توتنهام، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، ورباعي مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، فيل فودين، كيفين دي بروين وروبن دياز.

وحصل هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا بفارق هدف وحيد عن صلاح الذي حل ثانيا.