السيطرة على حريق داخل مدرجات مختار التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شب حريق اليوم الأربعاء في مدرجات مختار التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة قبل أن تقوم قوات الدفاع المدني بالسيطرة عليه سريعا.

وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 فإن حريق محدود جرى بجوار مدرجات مختار التتش معقل تدريبات فريق الأهلي قبل أن تصل قوات الدفاع المدني سريعًا لإحكام السيطرة عليه.

ونجحت قوات الحماية المدنية في التعامل مع اللعب المتصاعد ليتم اخماد الحريق دون أن يكون هناك خسائر تذكر.

وكان السبب في الحريق وجود حزمة من الأخشاب بجانب المدرجات مما أدى إلى اشتعال النار سريعًا.