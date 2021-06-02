"صفقة الـ5 ملايين دولار".. هل اقترب رحيمي من الانتقال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق التونسي لسعد جردة المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضم الجناح المغربي الدولي سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء البيضاوي الحالي.

المدير الفني لفريق الرجاء خرج في تصريحات عبر إذاعة "إي إف إم" التونسية، ليؤكد على وجود رغبة من القلعة الحمراء لضم رحيمي، مشددًا أن قيمة رحيمي أكثر من خمسة ملايين دولار".

مدرب الرجاء قال :"رحيل سفيان رحيمي للأهلي مقابل 5 ملايين دولار؟ رحيمي قيمته أكثر من خمسة ملايين دولار، اللاعب يعتبر من أفضل لاعبين أفريقيا في الوقت الحالي".

وكشف جردة خلال تصريحاته عن تلقي رحيمي عروضًا خارج القارة السمراء، قائلاً :"رحيمي تلقى عروضًا من ألمانيا وفرنسا من أجل التعاقد معه".

وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت في الأسابيع الأخيرة عن وجود رغبة من جانب الأهلي لضم سفيان رحيمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون من الرجاء في الصيف الماضي.

في المقابل، كشف مصدر من جانب الأهلي لـ"الخليج 365" في وقت سابق أن إدارة القلعة الحمراء لم تدخل في مفاوضات مع نادي الرجاء لضم اللاعب، كاشفًا أن اللاعب يعتبر في حسابات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

ويعتبر رحيمي أحد أبرز البطولة المغربية في الموسم الحالي، حيث شارك صاحب الـ25 عامًا في 31 مباراة مع الرجاء سجل من خلالها 12 هدفًا وصنع 13 هدفًا حاسمًا.