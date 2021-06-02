"كلام سمعناه".. المصري يعلق على مفاوضات الأهلي مع عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن مفاوضات الأهلي مع لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد "كلام سمعناه"، مضيفًا أن اللاعب اعتذر عن جلسة التجديد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عضو المصري: "ما أثير عن مفاوضات الأهلي مع عمر كمال (كلام سمعناه)"

وأضاف: "كإدارة للنادي المصري نفتح ذراعينا لأي ناد، لكن في رأيي الشخصي وكمشجع للنادي أعتقد أنه لن يجدد عقده".

وأتم: "استدعيناه مرتين لحسم ملف التجديد واعتذر عنهما".

جدير بالذكر أن عبد الواحد ينافس على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 10 أهداف بفارق هدفين عن أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.