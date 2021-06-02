عضو المصري: عبد الحفيظ اعترف للحكام بلمسة يد شريف في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اعترف لأحد الحكام ورئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري أن الكرة لمست يد محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر في هدفه الأول بمرمى النادي البورسعيدي.

والتقى الأهلي والمصري في مباراة الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز بها الأحمر بنتيجة 2-1 (سجل عمر كمال للمصري ومحمد شريف للأهلي).

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" لراديو "أون سبورت"، قال هاشم: "في اجتماع الأندية الأخير، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اعترف لأحد الحكام ولرئيس لجنة الحكام أن الكرة لمست يد محمد شريف في هدفه الأول بمرمى النادي المصري".

وأضاف: "هناك مجاملات كثيرة تحدث لأندية بعينها، الأهلي متأجله مباريات عديدة، الفريق عاد منذ فترة من أفريقيا لماذا لا يلعب مباريات الدوري؟!".

وأتم: "هناك أمور خاطئة كثيرة في المنظومة الرياضية، لابد أن نرتقي بها.. العالم كله بيرتقي، أما نحن فلا".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة (من 19 جولة)، بفارق نقطة واحدة عن المصري الذي يأتي ثالثا بعد خوض 25 جولة.