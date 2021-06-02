مصدر لمصراوي يكشف.. خطة الأهلي لرحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي تفاصيل رحلة تونس، استعدادا لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم 19 من الشهر الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الجهاز الفني أخطر إدارة النادي برغبته في السفر مبكرًا إلي تونس (يوم 15 يونيو).

وأضاف، أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وضع خطة الإعداد لمواجهة الذهاب التي تتضمن خوض مواجهة ودية غداً ثم المران الأسبوع المقبل بالكامل مع السفر منتصف الشهر الجاري".

وتابع: "الأهلي سيخوض تدريبه يوم 15 يونيو على ملعب مختار التتش، على أن يتوجه بعدها مباشرة إلى تونس بحيث يخوض الفريق مرانا هناك أيام 16 و 17 علي أحد الملاعب الفرعية ويكون التدريب الأخير يوم 18 يونيو علي ملعب رادس".

وأتم المصدر حديثه، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا العديد من الاتصالات والتنسيق من جانب الجهاز الإداري للفريق مع السفارة المصرية بتونس لإنهاء كافة الأمور المتعلقة ببعثة الفريق.