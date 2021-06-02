متفوقا على صلاح.. هدف أليسون يفوز بجائزة الأفضل في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فوز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز بجائزة أفضل أهداف الموسم في النادي الإنجليزي.

وسجل أليسون هدف فوز ليفربول في مرمى وست بروميتش ألبيون في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتفوق الريدز بنتيجة 2-1.

وتفوق أليسون على محمد صلاح الذي تم ترشيح 6 أهداف له سجلها خلال الموسم بقميص ليفربول في مختلف البطولات.

وجاء الترتيب كالآتي خلف أليسون: هدف صلاح في مرمى ليدز يوناتيد، هدف صلاح في مرمى وست هام يونايتد، هدف صلاح في مرمى كريستال بالاس، هدف صلاح في مرمى أتالانتا (دوري أبطال أوروبا)، هدف صلاح في مرمى إيفرتون، هدف ترنت ألكسندر أرنولد في مرمى أستون فيلا، هدف صلاح في مرمى ليستر سيتي، بجانب هدف رينسولا باباجيد (لاعبة فريق السيدات) في مرمى شيفيلد وماتيوز موسيالوفسكي (لاعب الشباب تحت 18 سنة) في مرمى نيوكاسل يونايتد.

جدير بالذكر أن صلاح تم ترشحيه لجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ينافس على جائزة أفضل هدف في بريميرليج.