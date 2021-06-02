عاجل | الكشف عن المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي لموسم 2021/2020، وجاء في مقدمتهم نجم وسط مانشستر يونايتد “برونو فيرنانديز” بالاضافة إلى صانع ألعاب مانشستر سيتي “كيفين دي بروينه” وزميله الألماني إيلكاي جوندوجان.

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