رسميًا: برشلونة يعلن ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021

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أعلن برشلونة الإسباني ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021، بالتعاقد مع الظهر الأيمن البرازيلي “إيميرسون أباريسيدو” قادمًا من صفوف ريال بيتيس.
وتعتبر صفقة إيميرسون، هي الثالثة لفريق برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، بعدما ضم المهاجم الأرجنتيني “سيرخيو أجويرو”، والمدافع الإسباني “إيريك جارسيا”، بشكلٍ مجاني.
وكان يشترك برشلونة وريال بيتيس في ملكية عقد إيميرسون، ولكنه نشط في صفوف الفريق الأندلسي منذ وصوله في الميركاتو الشتوي 2019، مقابل 12.7 مليون يورو قادمًا من صفوف فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي.
ووضع نادي برشلونة في عقد إيميرسون بند يتيح لهم التوقيع معه بشكل دائم مقابل 6 مليون يورو من بداية صيف 2021، وهو ما حدث بالفعل، بعدما تطور اللاعب بشكل كبير مع ريال بيتيس خلال الفترة التي قضاها في صفوفه.
وإذا قرر برشلونة بيع إيميرسون (22 عامًا) في المستقبل، سيحصل ريال بيتيس على 20% من قيمة الصفقة، حسب الإتفاق المبرم بين الفريقين منذ التعاقد معه من فريق أتلتيكو مينيرو.
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