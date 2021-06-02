الامارات | فيراتي وسنسي المصابان في التشكيلة النهائية لايطاليا بكأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيراتي وسنسي المصابان في التشكيلة النهائية لايطاليا بكأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى المدرب روبرتو مانشيني على لاعبَي الوسط ماركو فيراتي وستيفانو سنسي في القائمة النهائية لإيطاليا لخوض غمار كأس أوروبا 2020 التي تنطلق في 11 يونيو الجاري، رغم عدم تعافيهما بشكل كامل من الاصابتين اللتين يعانيان منهما.

وأعلن مانشيني عن تشكيلته منتصف ليل الثلاثاء مع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد القاري (ويفا) للمدربين لتقديم تشكيلاتهم للبطولة المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس ورونا.

وكانت هناك مفاجأة بضم مهاجم ساسوولو الشاب جاكومو راسبادوري (21 عامًا) الذي لم يخض اي مباراة مع المنتخب الاول في مسيرته. وأصبح متاحًا لمانشيني بعد خروج ايطاليا الاثنين من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا لما دون 21 عامًا ضد البرتغال.

وسيشكل اللاعب اضافة الى مركز رأس الحربة الى جانب تشيرو ايموبيلي هداف لاتسيو وأندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

وتعرّض فيراتي (28 عامًا) إلى إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى في تدريبات فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في مطلع ايار/مايو وأنهت موسمه معه، وأعلن ناديه غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ما قد يحرمه من المشاركة في دور المجموعات. فيما تعرض سنسي لاصابة عضلية في الفخذ في المرحلة الاخيرة من الموسم مع إنتر بطل ايطاليا.

وضمت القائمة مدافعَي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي، فيما فضّل مانشيني مدافع أتالانتا رافايل تولوي على نظيره في روما جانلوكا مانشيني. كما استبعد جناح نابولي ماتيو بوليتانو ولاعب وسط اتالانتا ماتيو بيسينا بعدما ابقاهما في التشكيلة ما قبل الاخيرة الاحد الفائت.

وعاد منتخب الازوري بقوة الى الساحة الكروية بعد فشله في التأهل الى كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لم يخسر بإشراف مانشيني في مبارياته الـ26 الاخيرة.

وتقص ايطاليا بطلة اوروبا عام 1968 شريط المسابقة القارية ضد تركيا على الملعب الاولمبي في روما في 11 يونيو، قبل ان تواجه سويسرا في 16 منه وويلز بعدها بأربعة ايام في العاصمة الايطالية ايضًا ضمن منافسات المجموعة الاولى.

القائمة النهائية من 26 لاعبا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

خط الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون (تشلسي الانجليزي)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، ليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشلسي الانجليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ستيفانو سنسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي).

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